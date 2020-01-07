Ünlü komedyen Ata Demirer evleniyor! Ata Demirer ve sevgilisi Alara Bozbey köy düğünüyle evlenecek!

Geçtiğimiz günlerde aralarındaki buzları eritip yeniden bir araya gelen Ata Demirer ve Alara Bozbey çiftinden sürpriz haber geldi. Ata Demirer ve Alara Bozbey'in evleneceği haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Aşklarına bir şans daha veren oyuncu Ata Demirer ve Alara Bozbey, nisanda nikah masasına oturacağı iddia edildi. Tam bir Ege aşığı olan ünlü komedyen Ata Demirer'in sevgilisi Alara Bozbey de öyle çıktı. Çift, komedyenin 'Eyvah Eyvah' filmlerinin çekildiği Çanakkale'deki Geyikli ilçesinde bir ömür mutluluğa 'evet' diyecek. Hatta konuşulanlara göre Ata Demirer ve Alara Bozbey, filmdeki düğün sahnesinin çekildiği Kumova Köyü'ndeki sahilde gerçekleşen törenle evlenecek.
Giriş Tarihi: 7.1.2020 10:49Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 10:59
Geçtiğimiz günlerde aralarındaki buzları eritip yeniden bir araya gelen Ata Demirer ve Alara Bozbey çiftinden sürpriz haber geldi. Ata Demirer ve Alara Bozbey'in evleneceği haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.