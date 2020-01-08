‘Fikir ayrılıkları evliliğimizi bitirdi’

BUGÜN NELER OLDU

Bir dizi setinde başlayan aşklarını 2010 yılında evliliğe taşıyan Mustafa Üstündağ- Ece Özkaya çiftinden kötü haber geldi. 6 yaşında bir oğulları olan çift, sosyal medya üzerinden evliliklerini noktaladıklarını duyurdu: "2010 yılında başlayan evliliğimizi, oluşan fikir ayrılıklarımız nedeniyle geçtiğimiz ay karşılıklı anlaşarak sonlandırdık. Birbirimizi severek çıktığımız bu yolu ayırırken sevgi-saygımızı ve dostluğumuzu koruyabilmenin değerinin bilincindeyiz. Bir oğlumuzun da olduğunu hatırlatarak birlikte aldığımız bu kararımıza saygı gösterilmesini rica ederiz."