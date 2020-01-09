‘Baba Parası’ Avrupa’yı fethedecek

BUGÜN NELER OLDU

Selçuk Aydemir imzalı 'Baba Parası' filminin gişe yolculuğu tam gaz devam ederken, sürpriz bir proje, filmin yıldızlarını bir kez daha buluşturdu. Murat Cemcir, Ahmet Kural ve Yağmur Tanrısevsin bu defa 'Baba Parası'nın müziklerini yapan Manga grubunun, filmde de kullanılan 'Para Para' adlı parçasının klip çekiminde yer aldı. Klipte, filmin sevilen sahneleriyle birlikte Antalya, Bursa, Kütahya ve Eskişehir'de düzenlenen galalarından seyircilerin yer aldığı anlar kullanıldı. 'Para Para'nın klip lansmanı ise 11 Ocak'ta Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Manga'nın konserinde gerçekleşecek. Öte yandan filmin gala gösterimleri Avrupa'da da devam ediyor. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Avrupa şehirlerini kapsayan program kapsamında; bugün Berlin, yarın Köln, 11 Ocak'ta Brüksel, 12 Ocak'ta ise Rotterdam'da gala yapılacak.