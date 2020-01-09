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O teklifi kabul etmemiş

Giriş Tarihi: 9.1.2020
O teklifi kabul etmemiş
Oyuncu Kerem Bürsin, önceki gece doğum günü partisine katıldı. Bebek sırtlarındaki bir mekanda arkadaşının yaşgününü kutlayan Bürsin mekan çıkışı objektiflere takıldı. Oyuncu, Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın rol aldığı 'Baraj' filminin dizi versiyonunda Akan'ın canlandırdığı karakterin kendisine teklif edildiğini ama teklifi kabul etmediğini söyledi. "Yılbaşına dua ederek giriyorum" açıklaması üzerine Aylin Aslım tarafından eleştirilen oyuncu, bu konu hakkında konuşmak istemediğini söyleyerek kimseye kızmadığını belirtti.
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O teklifi kabul etmemiş
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