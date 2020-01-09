Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya’nın ‘rüşvet’ iddiası… Erkan Petekkaya Endemol davasında açıkladı

Hollandalı ünlü yapım şirketi Endemol'ün Türkiye ayağında iflas istemine mahkeme ret kararı verdi. Mahkemede konuşan Erkan Petekkaya'nın şirket tarafından kendisine rüşvet teklif edildiğini söylemesi üzerine duruşmada gerginlik yaşandı.

"SEN BU İŞE BULAŞMA STARSIN DEDİLER"

Yıllar önce Endemol şirketiyle anlaşma sağladıklarını belirten oyuncu Erkan Petekkaya, "Paramparça dizisini 97 bölüm çektik. Oyuncular ve set ekibi olmak üzere herkes canla başla çalıştı. Hepimizin emekleri ve hakları gasp edildi. Bu dizi ile ilgili ben 15 bölümün parasını dahi alamadım. Çok mağdur edildik. Endemol avukatları beni ofislerine çağırdı. Ancak buradaki avukatlar mı değil mi hatırlamıyorum. Bana ofiste rüşvet teklif ettiler. 'Sen bu işe bulaşma sen starsın. Biz senin paranı bir şekilde karşılayacağız' dediler. Ben işçiler ne olacak diye sorduğumda bana 'Sen karışma onlara' diye cevap verdiler. Bende bunun üzerine mahkemede görüşeceğimizi söyleyerek oradan ayrıldım. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Bunu nasıl yapıyorlar. Bu kadar insan açken" ifadelerini kullandı.