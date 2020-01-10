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'ın açıkladı! Berrak Tüzünataç ile ayrılsak da...

'un eski eşi ile 'ın aşkları gündeme bomba gibi düşmüştü. Berk Suyabatmaz'ın Burcu Esmersoy'dan önceki sevgilisi olarak bilinen Berrak Tüzünataç ile yeniden birlikte olması sürpriz olmuştu. Burcu Esmersoy ile boşanmasının hemen ardından yeni bir aşka yelken açan Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç eleştirilerin hedefi olmuştu. Berrak Tüzünataç'ın oyuncu önceki akşam Arnavutköy'de bir kafeden çıkarken görüntülendi. Birkan Sokullu, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Berrak Tüzünataç ile aynı mekanda karşılaşmasıyla ilgili de şöyle konuştu...

Giriş Tarihi: 10.1.2020 14:27 Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 14:36
Berrak Tüzünataç'ın eski sevgilisi Birkan Sokullu açıkladı! Berrak Tüzünataç ile ayrılsak da...

Burcu Esmersoy 2018'de armatör Berk Suyabatmaz ile Amerika'da evlenmiş çift kısa bir süre önce sürpriz bir şekilde boşanmıştı. Burcu Esmersoy, "Hayatımda ilk defa bir adamın çocuğunu doğurmak istiyorum. Birbirinin gözünün içine bakarken aşktan alev alev yanan iki insanız" dediği eşi Berk Suyabatmaz'dan, 7 Eylül'de tek celsede boşanmıştı. Berk Suyabatmaz çok kısa bir süre sonra eski aşkı Berrak Tüzünataç ile samimi bir şekilde görüntülendi.

Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç çifti 2013'te de aşk yaşayıp kısa sürede ayrılmıştı. Burcu Esmersoy, eski eşi Berk Suyabatmaz'ın Berrak Tüzünataç'la ilişkisi hakkındaki sorulara "Berrak arkadaşım ama ilişkileri varsa kimseyi ilgilendirmez" yanıtını vermişti.

Oyuncu Birkan Sokullu, önceki akşam Arnavutköy'de bir kafeden çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Yeni bir dönem projesine başladım.

Belgesel türünde olacak" dedi. Sokullu, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Berrak Tüzünataç ile aynı mekanda karşılaşmasıyla ilgili de şöyle konuştu: "Ayrıldıktan sonra kendisiyle çok kez karşılaştık. Ortak arkadaşlarımız var. Sonuçta medeni iki insanız. Ayrılmış olsak da, görüştüğümüz zaman konuşuyoruz."

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Berrak Tüzünataç'ın eski sevgilisi Birkan Sokullu açıkladı! Berrak Tüzünataç ile ayrılsak da...
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