Berrak Tüzünataç'ın eski sevgilisi Birkan Sokullu açıkladı! Berrak Tüzünataç ile ayrılsak da...

Burcu Esmersoy 2018'de armatör Berk Suyabatmaz ile Amerika'da evlenmiş çift kısa bir süre önce sürpriz bir şekilde boşanmıştı. Burcu Esmersoy, "Hayatımda ilk defa bir adamın çocuğunu doğurmak istiyorum. Birbirinin gözünün içine bakarken aşktan alev alev yanan iki insanız" dediği eşi Berk Suyabatmaz'dan, 7 Eylül'de tek celsede boşanmıştı. Berk Suyabatmaz çok kısa bir süre sonra eski aşkı Berrak Tüzünataç ile samimi bir şekilde görüntülendi.

Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç çifti 2013'te de aşk yaşayıp kısa sürede ayrılmıştı. Burcu Esmersoy, eski eşi Berk Suyabatmaz'ın Berrak Tüzünataç'la ilişkisi hakkındaki sorulara "Berrak arkadaşım ama ilişkileri varsa kimseyi ilgilendirmez" yanıtını vermişti.

Oyuncu Birkan Sokullu, önceki akşam Arnavutköy'de bir kafeden çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Yeni bir dönem projesine başladım.

Belgesel türünde olacak" dedi. Sokullu, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Berrak Tüzünataç ile aynı mekanda karşılaşmasıyla ilgili de şöyle konuştu: "Ayrıldıktan sonra kendisiyle çok kez karşılaştık. Ortak arkadaşlarımız var. Sonuçta medeni iki insanız. Ayrılmış olsak da, görüştüğümüz zaman konuşuyoruz."