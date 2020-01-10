Boşanma sonrası umre ziyareti

BUGÜN NELER OLDU

Ecem Özkaya ile 10 yıllık evlilikleri geçtiğimiz ay sona eren oyuncu Mustafa Üstündağ, huzuru umrede buldu. Atv dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan oyuncu, geçtiğimiz günlerde Kabe'den fotoğraf paylaştı. Üstündağ, paylaşımının altına şu notu düştü: "Alemlerin tek efendisi; güzellerin güzeli Allah'a kulluk ediyorum. Yok başka efendim, tek olan Allah. Rab'bim hepimizin yanında. Size yüce gönülden rica ederim; inancımı sorgulamayın. Ben yek ve bir olan alemlerim efendisi yüce Allah'a boyun bükerim. Secdeye yatarım."