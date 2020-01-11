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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Esquire dergisine çarpıcı açıklamalar yaptı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı , Esquire dergisine itiraflarda bulundu: Ne yalan söyleyeyim, ben jön olmayı istemedim. Amacım karakter oyuncusu olmaktı. Ama konservatuvarın ilk yıllarından itibaren hep başrol oynadım. Saat dışında aksesuvar sevmem. Yüzük, kolye takmam. Ama tespih koleksiyonum var. Beş yıldır atv’de yayınlanan ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca; TV başarısının sırrını açıkladı: Yazar, yönetmen ve oyuncu olarak memleketinizi iyi tanımalı, seyircinin reflekslerini tahmin etmeli, samimi ve sahici olmalısınız…

Giriş Tarihi: 11.1.2020 10:31 Güncelleme Tarihi: 11.1.2020 10:34
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Oktay Kaynarca Esquire dergisine çarpıcı açıklamalar yaptı!

Atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar'ın başrol oyuncusu , Esquire dergisine konuştu. Kaynarca, kariyerinin ilk yıllarından gelecek hayallerine kadar samimi açıklamalar yaptı...

Kariyerinizin ilk yıllarında sizi romantik rollerde izledik. Ancak son senelerde sert rolleri canlandırıyorsunuz. Rolleriniz sizi ne kadar yansıtıyor?
Konservatuvarla birlikte profesyonel hayat da başladı; söylediğiniz üzere daha sempatik, güler yüzlü yapımlarda olmaya başladım. Sanırım tipim itibariyle... Ama gönlümde yatan, daha baskın, daha dram ağırlıklı, daha keskin rollerdi. Ben jön olmak istemedim, hep karakter oyuncusu olmak istedim. Konservatuvarın ilk senesinden itibaren başrol oynadım her projede. Ama hep genç, sempatik, iyi çocuk rolleriydi...

İYİ SENARYO ÖNEMLİ

Gönlünüzde yatan rollere nasıl geçtiniz?
İstanbul Yeditepe projesi ile kulvar değiştirmeye, istediğim tatta roller oynamaya başladım. 'Deli Yürek Bumerang' filmiyle Altın Portakal almamın ardından 'Kurtlar Vadisi' ile oynamaktan keyif aldığım roller gelmeye başladı. Ama hep aynı şeyler olmadı bu süreçte; arada sunuculuklar, yarışma programları, komedi içerikli işler de yaptım 'Adanalı' gibi. Yaptığım işlerin beni yansıttığını düşünmem; ben yaptığım işleri yansıtmalıyım. Her zaman söylerim; oyuncu, işi bittiği zaman kostümünü çıkarıp kendi olmak zorundadır, aksi delilik halidir.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Oktay Kaynarca Esquire dergisine çarpıcı açıklamalar yaptı!
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