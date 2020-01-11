Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Oktay Kaynarca Esquire dergisine çarpıcı açıklamalar yaptı!

Atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, Esquire dergisine konuştu. Kaynarca, kariyerinin ilk yıllarından gelecek hayallerine kadar samimi açıklamalar yaptı...

Kariyerinizin ilk yıllarında sizi romantik rollerde izledik. Ancak son senelerde sert rolleri canlandırıyorsunuz. Rolleriniz sizi ne kadar yansıtıyor?

Konservatuvarla birlikte profesyonel hayat da başladı; söylediğiniz üzere daha sempatik, güler yüzlü yapımlarda olmaya başladım. Sanırım tipim itibariyle... Ama gönlümde yatan, daha baskın, daha dram ağırlıklı, daha keskin rollerdi. Ben jön olmak istemedim, hep karakter oyuncusu olmak istedim. Konservatuvarın ilk senesinden itibaren başrol oynadım her projede. Ama hep genç, sempatik, iyi çocuk rolleriydi...

İYİ SENARYO ÖNEMLİ



Gönlünüzde yatan rollere nasıl geçtiniz?

İstanbul Yeditepe projesi ile kulvar değiştirmeye, istediğim tatta roller oynamaya başladım. 'Deli Yürek Bumerang' filmiyle Altın Portakal almamın ardından 'Kurtlar Vadisi' ile oynamaktan keyif aldığım roller gelmeye başladı. Ama hep aynı şeyler olmadı bu süreçte; arada sunuculuklar, yarışma programları, komedi içerikli işler de yaptım 'Adanalı' gibi. Yaptığım işlerin beni yansıttığını düşünmem; ben yaptığım işleri yansıtmalıyım. Her zaman söylerim; oyuncu, işi bittiği zaman kostümünü çıkarıp kendi olmak zorundadır, aksi delilik halidir.