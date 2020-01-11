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Ünlü oyuncu 'ın askerlik fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Can Yaman'ın askerlik fotoğrafı

Son zamanlarda yaptığı açıklamalar ile magazin gündeminde sık sık yer almayı başaran 'a birçok kesimden tepki yağmıştı. Bedelli askerlikten faydalanarak askere gitti askerliğini İzmir'in Bornova ilçesinde görevini yerine getiren ünlü oyuncu Can Yaman'ın yemek yediği esnada çekilen bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 11.1.2020 11:05 Güncelleme Tarihi: 11.1.2020 11:06
Ünlü oyuncu Can Yaman'ın askerlik fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Can Yaman'ın askerlik fotoğrafı

Erkenci Kuş dizisinde gösterdiği başarılı performansla adını dünyaya duyuran ve sonrasında eski rol arkadaşı hakkında yaptığı "libido" çıkışıyla gündeme gelen ünlü oyuncu , geçtiğimiz günlerde bedelli askerlikten faydalanarak askere gitti.

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Ünlü oyuncu Can Yaman'ın askerlik fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Can Yaman'ın askerlik fotoğrafı
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