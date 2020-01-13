Kitap teklifini reddetti

BUGÜN NELER OLDU

Türksanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy ve ünlü şarkıcı Fatih Ürek, önceki gün Günay Restaurant'da sahneye çıktı. Gecede ilk olarak sahneye çıkan Ürek, hareketli şarkıları ve danslarıyla konukları eğlendirdi. Ürek'ten sahneyi devralan Ersoy, mekanı hınca hınç dolduran sevenlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti çekti. Diva, altın payet ve Swarovski taşlarla işlenmiş altın renkli kostümüyle şıklığını konuşturdu. Bir yayınevi sahibinin hayatını kaleme alıp her dilde yayınlamak istediğini söylemesi üzerine Ersoy, "TRT repertuvarındaki 52 bin eserin tamamını ezbere biliyorum ama bu üstün vasfımı dahi konu edip paylaşmayı çok tercih etmiyorum" diyerek teklifi reddetti.