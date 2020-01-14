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Güzel oyuncu 'dan cevabı!

Güzel oyuncu , ’ın, “Instagram’da Serenay ne yapmış diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum, o stalk mu oluyor?” sözlerine, “Ne güzel bir açıklama yaptı” dedi. Albüm çıkarması için Sezen Aksu’nun devreye girdiği konuşulan Serenay Sarıkaya, “Yok öyle bir şey, olsa haberim olmaz mı?” açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 14.1.2020 15:35 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 16:26
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz cevabı!

, 'ın, "Instagram'da Serenay ne yapmış diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum, o stalk mu oluyor?" sözlerine, "Ne güzel bir açıklama yaptı" dedi. Serenay Sarıkaya, son dönemde hakkında çıkan tüm iddialara yanıt verdi. Aşk yaşadıkları konuşulan Cem Yılmaz'ın bir programda, "Instagram'da Serenay Sarıkaya'ya ne yapmış diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum, o stalk mu oluyor?" sözlerine oyuncu, "Ne güzel bir açıklama yaptı. Ne diyeyim ben şimdi buna?" dedi.

'TABİİ Kİ BERABER İZLEMEDİK'

Serenay Sarıkaya, kuliste komedyene eşlik ettiği haberlerini, "Tabii ki beraber izlemedik" diyerek, yalanladı.

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Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz cevabı!
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