Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz cevabı!

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'ın, "Instagram'da Serenay ne yapmış diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum, o stalk mu oluyor?" sözlerine, "Ne güzel bir açıklama yaptı" dedi. Serenay Sarıkaya, son dönemde hakkında çıkan tüm iddialara yanıt verdi. Aşk yaşadıkları konuşulan Cem Yılmaz'ın bir programda, "Instagram'da Serenay Sarıkaya'ya ne yapmış diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum, o stalk mu oluyor?" sözlerine oyuncu, "Ne güzel bir açıklama yaptı. Ne diyeyim ben şimdi buna?" dedi.

'TABİİ Kİ BERABER İZLEMEDİK'

Serenay Sarıkaya, kuliste komedyene eşlik ettiği haberlerini, "Tabii ki beraber izlemedik" diyerek, yalanladı.