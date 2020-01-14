Hadise doğal haliyle beğeni topladı

Hadise cesur sahne kostümleriyle sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Hadise yine doğal halini paylaştı. makyajsız haliyle takipçilerinin ilgisini çekti. Daha önce de makyajsız hallerini paylaşan ve beğeni toplayan Hadise'nin ev halini de paylaştı. Yine sıfır makyaj ve doğallığıyla dikkat çeken Hadise hayranlarından beğeni topladı.
Giriş Tarihi: 14.1.2020 19:20Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 19:21
Hadise sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Sık sık giydiği kostümler sebebiyle eleştirilen ve eleştirilere kulak asmayan ve tepki göstermeyen Hadise bu sefer doğal pozuyla dikkat çekti.