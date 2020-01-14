Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'ndan aylar sonra gelen Ulaş Tuna Astepe itirafı!

Atv'nin unutulmayacak dizileri arasına adını altın harflerle yazdıran Sen Anlat Karadeniz'in güzel oyuncusu İrem Helvacıoğlu'ndan dizi bittikten aylar sonra şaşırtıcı bir itirafta bulundu. Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu final yapan dizisi Sen Anlat Karadeniz'deki partnesi Ulaş Tuna Astepe hakkında itirafta bulundu. İşte İrem Helvacıoğlu'nun o açıklamaları...
Giriş Tarihi: 14.1.2020 15:35Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 15:49
Atv'nin unutulmayacak dizileri arasına adını altın harflerle yazdıran Sen Anlat Karadeniz'in güzel oyuncusu İrem Helvacıoğlu'ndan dizi bittikten aylar sonra şaşırtıcı bir itirafta bulundu.