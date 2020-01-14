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'in Nefes'i 'ndan aylar sonra gelen itirafı!

Atv'nin unutulmayacak dizileri arasına adını altın harflerle yazdıran 'in güzel oyuncusu 'ndan dizi bittikten aylar sonra şaşırtıcı bir itirafta bulundu. Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu final yapan dizisi Sen Anlat Karadeniz'deki partnesi hakkında itirafta bulundu. İşte İrem Helvacıoğlu'nun o açıklamaları...

Giriş Tarihi: 14.1.2020 15:35 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 15:49
Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'ndan aylar sonra gelen Ulaş Tuna Astepe itirafı!

Atv'nin unutulmayacak dizileri arasına adını altın harflerle yazdıran 'in güzel oyuncusu 'ndan dizi bittikten aylar sonra şaşırtıcı bir itirafta bulundu.

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Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'ndan aylar sonra gelen Ulaş Tuna Astepe itirafı!
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