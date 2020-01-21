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"" filminin başrol oyuncuları 'da giyip izleyiciyle buluştu

Yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı "" filminin başrol oyuncuları 'ın İskenderun ilçesinde giyerek seyirciyle bir araya geldi.

AA Günaydın
Giriş Tarihi: 21.1.2020 19:50 Güncelleme Tarihi: 21.1.2020 20:20 ABONE OL
Baba Parası filminin başrol oyuncuları Hatay'da askeri kamuflaj giyip izleyiciyle buluştu

Kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmaya, filmin başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir katıldı. Filmin gösterimi öncesinde gazetecilere açıklama yapan başrol oyuncularından Murat Cemcir, kendisinin de İskenderun'da okuduğunu söyledi. Kenti çok iyi bildiğini ve insanını çok sevdiğini ifade eden Cemcir, "Ben ilk burada hayal kurmaya başladım. Okulun tiyatrosundaydım, ilk burada sahneye çıktım. Ondan sonra burada bir bölge tiyatrosunda oynuyordum. Mesleği burada öğrendim." dedi.

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"Baba Parası" filminin başrol oyuncuları Hatay'da askeri kamuflaj giyip izleyiciyle buluştu
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