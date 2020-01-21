"Baba Parası" filminin başrol oyuncuları Hatay'da askeri kamuflaj giyip izleyiciyle buluştu

Kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmaya, filmin başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir katıldı. Filmin gösterimi öncesinde gazetecilere açıklama yapan başrol oyuncularından Murat Cemcir, kendisinin de İskenderun'da okuduğunu söyledi. Kenti çok iyi bildiğini ve insanını çok sevdiğini ifade eden Cemcir, "Ben ilk burada hayal kurmaya başladım. Okulun tiyatrosundaydım, ilk burada sahneye çıktım. Ondan sonra burada bir bölge tiyatrosunda oynuyordum. Mesleği burada öğrendim." dedi.