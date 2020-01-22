Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun’un bebeğinin ismi belli oldu!

'Çukur' dizisinde 'Vartolu Sadettin' karakteriyle ekranlarda izlediğimiz oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ve güzel oyuncu Cansu Tosun 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor. Cansu Tosun 4.5 aylık hamile. Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'in bebeklerinin adına karar verdi. İşte ünlü çiftin bebeklerinin ismi…
Giriş Tarihi: 22.1.2020 16:56Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 17:11ABONE OL
'Çukur' dizisinde 'Vartolu Sadettin' karakteriyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ve meslektaşı Cansu Tosun 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.