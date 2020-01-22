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ile ’un bebeğinin ismi belli oldu!

'Çukur' dizisinde 'Vartolu Sadettin' karakteriyle ekranlarda izlediğimiz oyuncu ve güzel oyuncu 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor. Cansu Tosun 4.5 aylık hamile. Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'in bebeklerinin adına karar verdi. İşte ünlü çiftin bebeklerinin ismi…

Giriş Tarihi: 22.1.2020 16:56 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 17:11 ABONE OL
Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun’un bebeğinin ismi belli oldu!

'Çukur' dizisinde 'Vartolu Sadettin' karakteriyle ekranlarda boy gösteren oyuncu ve meslektaşı 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.

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Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun’un bebeğinin ismi belli oldu!
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