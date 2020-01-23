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Dominik’ten Meryem Uzerli'ye ödül

’nde düzenlenen, Hollywood’un ünlü isimlerinin ödüllendirildiği Cana Dorada Film Festivali’nde Meryem Uzerli de ödül aldı. Oyuncu, ‘en iyi uluslararası kadın oyuncu’ seçildi.

Giriş Tarihi: 23.1.2020 11:19 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 11:20 ABONE OL
Dominik’ten Meryem Uzerli'ye ödül

Dominik Cumhuriyeti'nin Cap Cana kentinde bu yıl ilk kez düzenlenen Cana Dorada Film Festivali, Hollywood'un ünlü yapımcılarından büyük ilgi gördü. 16-20 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen festivalin ödül töreni önceki gün yapıldı. Dolph Lundgren, Avi Lerner, Danny Huston, Paz Vega gibi ünlü isimlerin ödül aldığı gecede Türkiye'den sürpriz bir isim de vardı.

GURUR DUYUYORUM

Meryem Uzerli törende 'en iyi uluslararası kadın oyuncu' ödülünü aldı. "Annemin Yarası" ve "Öteki Taraf" filmlerindeki performanslarının övüldüğü törende, yeni filmi "Kovan"da gösterdiği performansla ödül kazanan Uzerli, teşekkür konuşmasında şöyle dedi: "Bu festival Latin Amerikan film endüstrisi ve Hollywood endüstrisi arasında bir köprü yaratıyor ve böylece dünyayı pozitif anlamda küçültüyor. Bunun bir parçası olduğum için gurur duyuyorum ve çok mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum." Kaynak: Hürriyet

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Dominik’ten Meryem Uzerli'ye ödül
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