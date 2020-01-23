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Gelecek eleştirilerden korkmuyorum

Giriş Tarihi: 23.1.2020 ABONE OL
Gelecek eleştirilerden korkmuyorum
Tuba Büyüküstün, Selim Bayraktar ve Birkan Sokullu'nun rol aldığı, İstanbul'un fethini anlatan Netflix imzalı 'Rise of Empires: Ottoman' adlı dizinin özel gösterimi Pera Müzesi'nde yapıldı.

'MARA HATUN'U BİLMİYORDUM'
İstanbul'un fethini konu alan dizide Fatih Sultan Mehmet'in üvey annesi Mara Hatun'u canlandıran Tuba Büyüküstün şöyle konuştu: "İstanbul'un fethiyle ilgili tarih kitaplarında okumadığımız bilgiler, karakterler var. Dünya tarihini değiştiren bir olay ilk defa bu kadar kapsamlı anlatılıyor. 'Mara Hatun'u teklif gelene kadar bilmiyordum. Bir Sırp prensesi. Çocuğu olmamış, Fatih'i oğlu gibi seviyor." Gösterim sonrası konuşan Büyüküstün, "Çok güzel olmuş, gurur duydum. Dizimiz tabii ki eleştirilecek ama eleştirilerden hiç korkmuyorum."
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Gelecek eleştirilerden korkmuyorum
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