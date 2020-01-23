‘Küçükken kartal kaş diye benimle dalga geçerlerdi’

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ZeynepÇamcı'nın yazıp oynadığı, yarın vizyona girecek olan 'Feride' filminin basın toplantısı, oyuncuların katılımıyla Atiler Restoran'da gerçekleşti. Terzi 'Feride'nin moda devlerine kafa tutan yolculuğunu anlatan filmin başrol oyuncusu Çamcı, "Büyük küçük herkesin izleyebileceği bir iş. 6 yaş alt sınırı aldık, bu beni çok mutlu etti" dedi. Çamcı, filmindeki karakteri için ise şunları söyledi: "Feride' çalışkan, güçlü bir kadın. 'Feride' ve Frida'nın ortak yönü kaşları. Küçükken ben de tek kaşlıydım. Bir gün ağlarken annem 'Frida da tek kaşlı' demiş, bu bana kendimi iyi hissettirmişti. 'Feride' güzellik tabularını yıkacak. Çocukken benimle 'kartal kaş' diye dalga geçerlerdi. Kartal kaştan dolayı 'Feride' de benim gibi Beşiktaşlı."