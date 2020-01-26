Sinan Akçıl'dan 'kıymetlim 2' müjdesi

BUGÜN NELER OLDU

Türk müziğinin güçlü üç sesi Sinan Akçıl, İrem Derici ve Mustafa Ceceli yeni bir parçaya düet yapmak için önceki akşam bir araya geldi. Ceceli'nin Beykoz'daki stüdyosunda biraraya gelen üçlü gazetecilerle sohbet etti. Akçıl, 'Sıfır kilometre bir şarkı için bir aradayız. Kıymetlim iki adını verdik. Bu şarkıda benim ciğerim söküldü. İrem ağladı. Gerisini siz düşünün. Mustafa zaten uçurdu. Sevgilisinden ayrılmış olan varsa 13 Şubat'ta barışsın. Yoksa söz üzülür.' dediği sırada araya giren İrem Derici, 'Niye barışsın abi. Barışmasınki albüm daha fazla satsın' dediği anda orada kahkalar havada uçuştu.