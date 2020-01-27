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geri döndü!

Oyuncu , iki ay sonra hesabından paylaşım yaptı. Terhis olan Yaman, annesi ile çekilen fotoğrafını "Canım annem" notuyla paylaştı.

Giriş Tarihi: 27.1.2020 21:40 ABONE OL
Can Yaman geri döndü!

Magazin gündeminden düşmeyen, daha sonra invizaya çekilen Can Yaman, son olarak askere gittiği haberleri ile adından söz ettirmişti.

"CANIM ANNEM" NOTUYLA PAYLAŞTI

Ocak ayının ilk haftasında bedelli askerlik görevini yerine getirmek için İzmir'in Bornova ilçesindeki birliğine teslim olan Can Yaman, iki ay sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Terhis olan Can Yaman, annesi Güldem Yaman ile çekilmiş bu karesini "Canım annem" notuyla takipçileriyle paylaştı. Yakışıklı oyuncunun söz konusu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Can Yaman geri döndü!
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