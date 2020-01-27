Herkes Kıbrıs insanının güzel yüreğini görecek

'Baba Parası' ekibi, yurt içi ve yurt dışı galalarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Ekibin son durağı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oldu. Filmin yıldızları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin; ilk olarak KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabrini ziyaret etti, ardından Başbakan Ersin Tatar'la bir araya geldi. Başbakan'a filmle ilgili bilgi veren üçlü, Tatar'ı galaya davet etti. Ekibi kırmayıp galaya katılan Başbakan, oyunculara "Kıbrıs'ta film çekin" çağrısı yaptı. Soruları yanıtlayan Murat Cemcir, Kıbrıs'ın kendisi için çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bugün burada, ömrünü Kıbrıs Türkleri için mücadeleye adamış bir devlet adamının mezarını ziyaret ettik. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hâlâ omuz omuza ve tek yürek bir şekilde vatan aşkıyla dünyaya birlikte meydan okumaktadır. Kıbrıs, hepimizin kırmızı çizgisidir. Bu uğurda mücadele etmiş ve yaşamını kaybetmiş şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu mücadeleyi aynı şevkle devam ettiren herkese de şükranlarımızı iletiyoruz."Ahmet Kural ise şunları söyledi: "Türkiye'den Kıbrıs'a selam getirdik. Biz sanatçılar, kültür elçileriyiz. Ürettiğimiz işler, sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanına satılıyor. Hatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmi olarak tanımayan ülkelere de satılıyor. Yüreğimiz burasıyla attığından, biz de bu ülkelerde yaşayan toplumların 'Kıbrıslı Selim'i izlemesini ve Kıbrıs insanının ne kadar sıcak, ne kadar içten ve ne kadar güzel yürekli olduğunu izlemesini istedik. Sanatın sınırı, limiti olmaz. Biz de hem Türkiye'nin, hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortak davasına kendi sanatımızla bu şekilde destek verebiliyoruz."

BUGÜN NELER OLDU