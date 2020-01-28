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için tehlike çanları çalıyor!

FERİDE CEM Günaydın
Giriş Tarihi: 28.1.2020 ABONE OL
Berna Laçin için tehlike çanları çalıyor!
Elazığ depreminden sonra attığı provokatif tweetler nedeniyle büyük tepki çeken Berna Laçin için tehlike çanları çalıyor.

TEPKİ ÇEKTİ
Temizlik ürünleri markası Fairy'nin reklam yüzü olan Laçin'in sözleşmesinin feshedilmesi için hazırlıklar başlatıldı. Procter&Gamble (P&G) Türkiye ve Kafkaslar Kurumsal İletişim Başkanı Ayça Turgay, SABAH'a şu açıklamayı yaptı: "Konuyu değerlendirme aşamasındayız. Türkiye operasyonumuz Avrupa'ya bağlı olduğu için durumu onlara açıklamaya çalışıyoruz. Değerlendirme toplantılarımız sürüyor. Avrupa ekibimiz de konuyu değerlendiriyor. En kısa sürede kamuoyunu süreç hakkında bilgilendireceğiz." Edinilen bilgilere göre, sözleşmenin feshi için avukatlar çalışmaya başladı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan Elazığ depremi sonrası Berna Laçin tweet'leriyle gündeme oturmuştu. Onlarca kişinin canını kaybettiği büyük depremin ardından "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi falan, depremden dolayı muafiyet alıyor" diye tweet atan Laçin'e tepkiler çığ gibi büyümüş, Twitter'da aleyhine büyük bir kampanya başlatılmıştı. Kullanıcılar, marka yüzü olduğu deterjan markasına, 'Bırak bulaşıklarımız kirli kalsın, sen bu zihniyeti temizle' diye çağrı yapmıştı.
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Berna Laçin için tehlike çanları çalıyor!
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