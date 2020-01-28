Gel Dese Aşk’ta okuma provası heyecanı

BUGÜN NELER OLDU

ATV'de ekrana gelmeye hazırlanan Osman Sınav imzalı 'Gel Dese Aşk'ın oyuncuları, okuma provasında bir araya geldi. Provalarda keyifli dakikalar geçiren oyuncular, bol bol fotoğraf çektirdi. Başrollerini Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu ve İlayda Çevik'in paylaştığı dizide, Öykü Gürman, Ertan Saban, Altan Gördüm, Uğur Çavuşoğlu, Tuğçe Ersoy, Aslıhan Malbora, Yiğit Koçak, Selim Gürata ve Ayşe Defne Piriçci de rol alıyor. Dizi, görevleri ve istekleri arasında sıkışan, mutsuzluklarını, suskunluklarının arkasında büyüten insanların hikayesini ele alıyor.YAPIMCILIĞINI Sinegraf'ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Murat Onbul ve Aslı Kahraman'ın oturduğu dizi; kırgınlıkların üstünde ayakta durmaya çalışan 20 yıllık evli bir çiftin, aşkı yeniden buluş hikayesini anlatıyor.