Usta oyuncu Melek Baykal boşanıyor! Melek Baykal 36 yıllık evliliğini bitiriyor!
Usta sanatçı Melek Baykal, uğruna kariyerini, ailesini bir kenara bıraktığı eşi Alman Warner Striening ile 1982 yılında nikah masasına oturmuştu. 38 yılın ardından çiftten kötü haber geldi. Melek Baykal 2 yıl önce verdiği röportajda da eşiyle sorunlu bir süreçte olduklarını anlatmıştı: "Resmi olarak bir yabancı ile evliliğim var. 1984'ten bu yana. Aşık oldum ve evlendim. Mesleğimi bile gözüm görmedi. Demek ki sadece aşk yetmiyormuş. Sonra ben ülkeme döndüm 1987 yılında. Geçenlerde konuştuk. 'Biz bu işi bitirsek mi ne yapsak?' diye, 'Ben hiç istemiyorum ama sen istiyorsan boşanalım' dedim. Böyle bir süreçteyiz şimdi "
Giriş Tarihi: 28.1.2020 14:36Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 14:38ABONE OL
Tiyatronun usta isimlerinden Melek Baykal, aşk uğruna kariyerini bir kenara bırakmış 1984 yılında Alman Warner Striening ile nikah masasına oturmuştu.