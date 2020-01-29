Ceyda Düvenci’nin ek tazminat talebi… O davada arar çıktı!

Oyuncu Ceyda Düvenci, 8 yıl öne bir zayıflama jeli reklamında adının ve fotoğraflarının kullanıldığı gerekçesiyle üretici firmaya dava açtı. Ürünün internet reklamlarında, 2009'da katıldığı bir lansmana ait görüntülerin kendisinden izinsiz şekilde kullanıldığını iddia eden Düvenci, 100 bin lira cezai şart parasının kendisine ödenmesini talep etti.

FAİZİYLE ÖDENECEK

Mahkeme davayı kabul etti ve 100 bin liranın faiziyle oyuncuya ödenmesine karar verdi. Düvenci, ayrıca haksız kullanım sebebiyle 250 bin lira maddi ve 20 bin lira manevi olmak üzere 270 bin lira tazminat daha istedi. Bilirkişi raporunda, maddi tazminatın 125 bin lira olabileceği, daha önceden 100 bin lirasının ödendiği, davacının talep edebileceği maddi tazminatın en fazla 25 bin lira olacağı belirtildi.