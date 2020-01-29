Nevra Serezli: Bizim zamanımızda setlerde konfor yoktu... Taksilerde havlu tutup giyinirdik...

Sanat hayatında 50. yılını kutlayan Nevra Serezli, geçmişte yaşadıkları zorlukları anlattı ve yeni nesil oyuncuların şimdilerde sahip oldukları konforun kıymetini bilmeleri gerektiğini söyledi.

"ESKİDEN KONFOR YOKTU"

Kariyerinin 50'nci yılını kutlayan Nevra Serezli, "Bizim zamanımızda setlerde konfor yoktu. Taksilerde havlu tutup üzerimizi değiştirirdik. Hülya Avşar bir sitenin tuvaletinde giyinmişti. Türkan Şoray bir evin kapısını çalıp 'Sizde giyinebilir miyim?' demişti. Ben araba aynalarında makyaj yapardım. Şimdi karavanlar, makyözler, kuaförler var. Gençler bunun kıymetini bilsin." dedi.



Eskiden setlerde bu kadar lüks yoktu. Ben kendimi şanslı buluyorum yine de... Hem o devri hem de şimdinin modern imkanlarını kullanabilen bir insanım. Önceden otobüslerle, minibüslerle setlere gidilirdi.

"SİZDE VAR MI, BİR GÜNLÜK KULLANABİLİR MİYİM?"

Bavulunda kendi eşyanı taşırdın, komşulardan kıyafet alırdın öyle sete giderdin. Zengin kadını canlandırıyorsun 'kürkle içeri girer' diyor. Ama kürk yok ki! Kapı çalarsın 'sizde var mı, bir günlük kullanabilir miyim?' diye istersin.

"KLEOPATRA KOSTÜMÜ GETİRİN"

Hiç unutmuyorum televizyonda bir program yapıyoruz, asistan bir gece önce aradı gece 12'de 'yarın Kleopatra kostümü getirin' dedi. Ben de 'ne renk olsun' dedim. (Gülüyor)

Düşündük taşındık, siyah düz bir elbise buldum, kartondan yuvarlak yaka kestik, parlayan boyalarla o yakayı boyadık altın yaldız renge. Parmak arası terliği de boyadık. Oldu işe Kleopatra kostümü.

NEVRA SEREZLİ KİMDİR?

1967'de Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 'Durdurun Dünyayı inecek Var' adlı oyunda oynadı, İngiltere ve İtalya'da tiyatro festivallerine katıldı. 1971'de Altan Erbulak, Metin Serezli, Füsun Erbulak'la birlikte Çevre Tiyatrosu'nu kurdu. 1978 de tiyatroyu kapattılar. 197178 yılları arasında Altan Erbulak ve eşi Metin Serezli ile birlikte 'Hisseli Harikalar Kumpanyası', 'Sait Hop Sait', 'Şen Sazın Bülbülleri'? Kastelli Vakfı ile 'Geceye Selam' ve 19841989 arası Devekuşu kabare Tiyatrosu'nda çalıştı.1990 yılında Dormen Tiyatrosu'nda 'Yolun Yarısı' müzikallerinde oynadı.

'Çılgın Sonbahar'oyunundaki rolü ile Avni Dilligil En başarılı kadın Oyuncu Ödülü ve Ankara Sanat Kurumu En iyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanan Serezli 'ŞahaneZüğürtler' adlı oyundaki Grand Düşes Tatiana rolünden sonra Tiyatro İstanbul ekibine katılarak 'Çetin Ceviz'! Oyununda oynadı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra sinema oyunculuğu ve dublaj sanatçılığı da yaptı, TV reklamlarında rol aldı. Ayrıca televizyon dizilerinde de rol aldı. "Sihirli Annem" dizisinde 6 sezon boyunca "Dudu" karakterini canlandırmıştır. "Taş Devri" çizgi filminde Vilma Çakmaktaşı seslendirdi.

Nevra Serezli, Tiyatro sanatçısı Metin Serezli ile 7 Mart 1968'de evlenmiş olup, Murat Serezli ve Selim Serezli adlarında iki oğlu vardır.