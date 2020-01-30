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Ünlü oyuncu vatani görevini tamamladı! Askerliği biten Cam Yaman'dan libido açıklaması

Aralık ayında bedelli askerlik yapmak üzere İzmir'deki birliğine teslim olan , tezkeresini aldı ve İstanbul'da görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda daha önce birlikte rol aldığı partneri Selen Soyder için 'Libidosu yoktu' açıklamasıyla olay yaratan, ardından İspanya'da bir kadın hayranının 'Can Yaman gerçek olduğunu kanıtlayabilir mi?" sorusuna, 'Arkaya geçelim, göstereyim' diye yanıt vermişti. Bu yaşananların ardından topa tutulan Yaman, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı. Kendisine gelen eleştirilere ilk kez yanıt veren oyuncu Can Yaman bakın ne cevap verdi!

Giriş Tarihi: 30.1.2020 15:02 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 15:03 ABONE OL
Ünlü oyuncu Can Yaman vatani görevini tamamladı! Askerliği biten Cam Yaman'dan libido açıklaması

vatani görevini tamamlayıp, İstanbul'a döndü. Önceki gün 2. Sayfa muhabirleri tarafından görüntülenen Can Yaman, merak edilen sorulara yanıt verdi. Can Yaman yeni imajıyla ilgili olarak "Saçım ve sakalım olması gerektiği gibi... Kesmek durumundaydık, değişiklik iyidir. Değişmiş olmaktan memnunum." dedi.

CAN YAMAN'DAN AÇIKLAMA

Libido açıklaması günlerce konuşulan Can Yaman, konuyla ilgili ise şunları söyledi:

"Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Libido kelimesi çok farklı noktalara gidebilecek bir kelimeymiş. Ben o kelimeyi aslında çok daha kapsamlı bir anlamda kullanmak istemiştim.

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Ünlü oyuncu Can Yaman vatani görevini tamamladı! Askerliği biten Cam Yaman'dan libido açıklaması
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