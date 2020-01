Ünlü oyuncu Can Yaman vatani görevini tamamladı! Askerliği biten Cam Yaman'dan libido açıklaması

Can Yaman vatani görevini tamamlayıp, İstanbul'a döndü. Önceki gün 2. Sayfa muhabirleri tarafından görüntülenen Can Yaman, merak edilen sorulara yanıt verdi. Can Yaman yeni imajıyla ilgili olarak "Saçım ve sakalım olması gerektiği gibi... Kesmek durumundaydık, değişiklik iyidir. Değişmiş olmaktan memnunum." dedi.

CAN YAMAN'DAN AÇIKLAMA

Libido açıklaması günlerce konuşulan Can Yaman, konuyla ilgili ise şunları söyledi:

"Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Libido kelimesi çok farklı noktalara gidebilecek bir kelimeymiş. Ben o kelimeyi aslında çok daha kapsamlı bir anlamda kullanmak istemiştim.