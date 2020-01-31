Ceren Hindistan şikayetçi oldu! Masöz cezası!

Sahibi olduğu masaj salonlarının kartvizitinde Ceren Hindistan'ın fotoğraflarını izinsiz kullanan Fatih Güney, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve yaymak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Oyuncu Ceren Hindistan, masaj salonlarının kartvizitlerine kendisinden izinsiz fotoğraflarının konulup İzmir Kordon'da dağıttığı iddiasıyla salonların sahibi Fatih Güney'e dava açtı.



DENETİM ALTINDA TUTULACAK

Avukat Levent Karakoç, geçimini oyunculukla kazanan müvekkili Hindistan'ın tanınmış biri olduğunu, haberi de İzmir'deki arkadaşının telefon etmesiyle öğrendiğini söyledi. Karakoç, şikayetinde günümüzde 'masaj salonu' adı altında fuhuş yaptıran birçok işletmenin olduğunu, yaptıkları araştırmada söz konusu masaj salonunun farklı isimlerle kartvizit bastırdığını, bunlardan birisinde müvekkilinin bikinili fotoğrafının kullanıldığını belirtti.