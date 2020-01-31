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şikayetçi oldu! Masöz cezası!

, fotoğraflarını İzmir’deki masaj salonlarının kartvizitlerine bastırıp dağıtan Fatih Güney isimli kişiden şikayetçi oldu. Oyuncu, “Küçük düşürüldüm” derken, Fatih Güney “Kartvizitleri matbaacı basıyordu. O fotoğrafların kime ait olduğunu bilmiyordum” dedi. 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Güney’in cezası ertelendi.

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Giriş Tarihi: 31.1.2020 12:08 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 12:11 ABONE OL
Ceren Hindistan şikayetçi oldu! Masöz cezası!

Sahibi olduğu masaj salonlarının kartvizitinde 'ın fotoğraflarını izinsiz kullanan Fatih Güney, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve yaymak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Oyuncu Ceren Hindistan, masaj salonlarının kartvizitlerine kendisinden izinsiz fotoğraflarının konulup İzmir Kordon'da dağıttığı iddiasıyla salonların sahibi Fatih Güney'e dava açtı.

DENETİM ALTINDA TUTULACAK
Avukat Levent Karakoç, geçimini oyunculukla kazanan müvekkili Hindistan'ın tanınmış biri olduğunu, haberi de İzmir'deki arkadaşının telefon etmesiyle öğrendiğini söyledi. Karakoç, şikayetinde günümüzde 'masaj salonu' adı altında fuhuş yaptıran birçok işletmenin olduğunu, yaptıkları araştırmada söz konusu masaj salonunun farklı isimlerle kartvizit bastırdığını, bunlardan birisinde müvekkilinin bikinili fotoğrafının kullanıldığını belirtti.

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Ceren Hindistan şikayetçi oldu! Masöz cezası!
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