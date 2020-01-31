Ceren Hindıstan’lı kartvizitlere 1 yıl 8 ay ceza

Oyuncu Ceren Hindistan, masaj salonlarının kartvizitlerine kendisinden izinsiz fotoğraflarının konulup İzmir Kordon'da dağıttığı iddiasıyla salonların sahibi Fatih Güney'e dava açtı.Avukat Levent Karakoç, geçimini oyunculukla kazanan müvekkili Hindistan'ın tanınmış biri olduğunu, haberi de İzmir'deki arkadaşının telefon etmesiyle öğrendiğini söyledi. Karakoç, şikayetinde günümüzde 'masaj salonu' adı altında fuhuş yaptıran birçok işletmenin olduğunu, yaptıkları araştırmada söz konusu masaj salonunun farklı isimlerle kartvizit bastırdığını, bunlardan birisinde müvekkilinin bikinili fotoğrafının kullanıldığını belirtti. Avukat, "Bir kartvizitte müvekkilimin yüzünün tamamen net bir şekilde belirgin olduğu bir fotoğrafı kullanılmış ve bu kartvizitler halka açık alanda dağıtılmıştır. Şüpheliler hakkında kamu davası açılmasını istiyoruz" dedi. Başlatılan soruşturma kapsamında Fatih Güney'e 'Hakaret, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanığın Hindistan'ın rızası dışında fotoğraflarını masaj salonunun reklamlarında kullandığı ve onu küçük düşürdüğü belirtildi. Mahkeme, Güney'e hakaret suçundan açılan davadan beraatına karar verdi. Ancak kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve yaymak suçu sabit olduğundan bu suçtan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme daha sonra bu hapis cezasını erteledi ve Güney'in 1 yıl 8 ay süreyle denetim altında tutulmasına karar verdi.İSTANBUL 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan masaj salonlarının sahibi Fatih Güney kendisini şu sözlerle savundu: "Tempo Masaj salonu ve Masaj Terapi salonu bana aittir. Hindistan'ı tanımam, ünlü olduğunu bilmiyordum. Bu olay sonrası çevreme sorduğumda onların da bilmediğini öğrendim. İşyerime ait kartvizitleri matbaacıya yaptırıyorum. Matbaacı da üzerine fotoğrafları basıp kendisi getiriyordu. Bu fotoğrafların kime ait olduğunu araştırmadım, kasıtlı kullanmadım."

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