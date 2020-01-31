Kadir Doğulu ile Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu arasında ilginç diyalog! Kadir Doğulu öyle bir şey söyledi ki...

Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül'ün Sefirin Kızı dizisinden oyuncu arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu ile Instagramda dikkat çeken bir diyaloğa girdi. Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül'ün 2016 yılında evlendiği ünlü oyuncu Kadir Doğulu daha önce eşine destek olamak için sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaşmış ve "ittim, gördüm, sardım, öptüm, geldim. Lakin yine hasret kaldım... Artık akşam Nare'yi izleyip hasret gidereceğiz... çok iyi iş oldu biliyorum. İzleyin!" notunu düşmüştü. Beğeni yağmuruna tutulan paylaşım sonrası Kadir Doğulu yine bir gönderisi ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'ün yer aldığı dizi Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu'nun yorumu ile sosyal medyanın diline düşen paylaşım Kadir Doğulu'yu günün en çok ko nuşulan isimlerinden yaptı. İşte Kadir Doğulu'nun Uraz Kaygılaroğlu ile Instagram üzerinden mesajlaştığı o fotoğraf ve güldüren yazışmaları...
Giriş Tarihi: 31.1.2020 14:33Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 14:51ABONE OL