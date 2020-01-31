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‘Kendinizi bir de benim yerime koyun’

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 31.1.2020 ABONE OL
‘Kendinizi bir de benim yerime koyun’
Nergis Kumbasar, Mehmet Ali Erbil'le evliliğinden olan kızı Yasmin Erbil ile önceki gün Bebek'te görüntülendi. Hızlı adımlarla yürüyen ikili, kendilerini görüntüleyen muhabirlerle sohbet etti. Uzun süredir tedavi gören babasının sağlığı hakkında konuşan Yasmin Erbil, "Bazen üzücü haberler çıkıyor, tedavisi devam ediyor. İnşallah daha iyi olacak, o çok güçlü" dedi. Geçtiğimiz günlerde babasının vasiyetini yazdığı iddiasına açıklık getiren Erbil, şunları söyledi: "Çok çirkin bir haber, tabii ki öyle bir şey yok. Kendinizi benim yerime koyun, sabah kalkıyorsunuz ve böyle haberler görüyorsunuz. Bunlar kolay şeyler değil, biraz daha sağ duyulu olmalarını rica ediyoruz."
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‘Kendinizi bir de benim yerime koyun’
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