‘Olağan şeyler bunlar, onunla her yerde karşılaşabiliriz’

BUGÜN NELER OLDU

Oyuncu Tuba Ünsal, önceki akşam İspanyol model Elisabeth Mos Vall ile boşanma davası devam eden sevgilisi Caner Karaloğlu ile Nişantaşı'nda bir mekana gitti. Ancak gecenin ilerleyen dakikalarında mekana Vall da arkadaşlarıyla geldi. Vall, "Beni her yerde takip ediyorlar" diyerek tedbir kararı aldırdığı Ünsal ve Karaloğlu'na aldırış etmeden eğlendi. Ünsal, mekan çıkışında gazetcilerin "İçeride sevgilinizin eşini gördünüz mü?" sorusuna "Gördüm. Olağan şeyler bunlar, kendisiyle her yerde karşılaşabiliriz" diye cevap verdi. Karaloğlu, Ünsal konuşurken arka kapıdan kaçtı.