Pınar Altuğ'un kızı Su 11 yaşına girdi! Pınar Altuğ kızı Su ile dans edip eğlendi...
Eski manken, sunucu ve oyuncu Pınar Altuğ 2008 yılında hayatını oyuncu Yağmur Atacan ile birleştirmiş çiftin Su isminde bir de kızları olmuştu. Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü. 45 yaşındaki Pınar Altuğ'un 11 yaşına basan kızı Su babasına olan benzerliği ile daha önce de gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden olan Pınar Altuğ kızı Su Atacan ile sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Ailecek birbirlerine çok bağlı olan Atacan ailesi kızlarının 11 yaşına basmasını kutladı. Pınar Altuğ'un kızının arkadaşları ve kendi arkadaşlarının da olduğu bir parti ile Su Atacan'ın yeni yaşını kutladı. Pınar Altuğ'un sosyal medya hesabından paylaştığı parti fotoğraflarına beğeni yağdı. İşte Pınar Altuğ'un kızı Su ile paylaşımı...
Giriş Tarihi: 31.1.2020 17:19Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 17:29ABONE OL
Eski manken, sunucu ve oyuncu Pınar Altuğ 2008 yılında hayatını oyuncu Yağmur Atacan ile birleştirmiş çiftin Su isminde bir de kızları olmuştu. Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü.