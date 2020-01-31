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İrem Derici: Sinan ayrılınca güzel şarkı gelecek diye göbek atıyorum

Yeni albümünün hazırlıklarıyla uğraşan , önceki gün İrem Derici ile buluştu. İrem Derici "Sinan ayrıldığı zaman ben seviniyorum, şarkılar geliyor diye göbek atıyorum" diye espri yaptı

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın
Giriş Tarihi: 31.1.2020 ABONE OL
İrem Derici: Sinan ayrılınca güzel şarkı gelecek diye göbek atıyorum

'Piyanist' adlı albümü için stüdyodan çıkmayan Sinan Akçıl, İrem Derici ile Arnavutköy'de kahve içti. Akçıl, ilerleyen günlerde 'Sevmek Yasaklanmalı' şarkısına klip çekeceğini söyledi. İrem Derici "Sinan ayrıldığı zaman ben seviniyorum, şarkılar geliyor diye göbek atıyorum" diye espri yaptı.



Akçıl, sevgilisi Burcu Kıratlı'nın Ponzi Piramit Zinciri tarafından dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa başvurmasıyla ilgili de "Böyle bir şerefsizlikle muhatap oldu maalesef. Tanık olarak Burcu'nun yanındaydım. Konu yargıda, gereğinin yapılacağına inanıyorum" dedi.

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İrem Derici: Sinan ayrılınca güzel şarkı gelecek diye göbek atıyorum
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