İrem Derici: Sinan ayrılınca güzel şarkı gelecek diye göbek atıyorum

'Piyanist' adlı albümü için stüdyodan çıkmayan Sinan Akçıl, İrem Derici ile Arnavutköy'de kahve içti. Akçıl, ilerleyen günlerde 'Sevmek Yasaklanmalı' şarkısına klip çekeceğini söyledi. İrem Derici "Sinan ayrıldığı zaman ben seviniyorum, şarkılar geliyor diye göbek atıyorum" diye espri yaptı.







Akçıl, sevgilisi Burcu Kıratlı'nın Ponzi Piramit Zinciri tarafından dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa başvurmasıyla ilgili de "Böyle bir şerefsizlikle muhatap oldu maalesef. Tanık olarak Burcu'nun yanındaydım. Konu yargıda, gereğinin yapılacağına inanıyorum" dedi.

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