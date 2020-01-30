Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası ile benzerliği ağızları açık bıraktı! İşte Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit...

Kuruluş Osman 8. bölüm ile izleyicisiyle buluştu. Atv'nin dev yapımı Kuruluş Osman 8. bölüm heyecanlı anlara sahne oldu. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit dizide hayat verdiği Osman Bey ile gönülleri fethetti. Sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden olan Burak Özçivit'in özel hayatı da oldukça merak ediliyor. Kendi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile evli olan Burak Özçivit'in oğlu Karan ile benzerliği çok konuşulmuştu. Siz bir de Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit ile olan benzerliğini görün. 2019'un sonlarına damga vuran magazin olaylarından biri de Fahriye Evcen ile oğlu Karan'ın fotoğraflarıyla. Burak Özçivit'in oğlu Karan en çok babasına benzetilmiş ve çok karizmatik bir bebek olduğu söylenmişti. Beğeni rekorları kıran fotoğraflar günlerce konuşulmuştu. Burak Özçivit'in ailesini merak eden hayranları babası Bülent Özçivit ile Burak Özçivit'in birlikte çekilen fotoğraflarını görünce ağızları açık kaldı: İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin babaları...