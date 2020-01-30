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  • Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası ile benzerliği ağızları açık bıraktı! İşte Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit...

'ın yıldızı 'in babası ile benzerliği ağızları açık bıraktı! İşte Burak Özçivit'in babası ...

8. bölüm ile izleyicisiyle buluştu. 'nin dev yapımı heyecanlı anlara sahne oldu. Başarılı ile dikkat çeken Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu dizide hayat verdiği Osman Bey ile gönülleri fethetti. Sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden olan Burak Özçivit'in özel hayatı da oldukça merak ediliyor. Kendi gibi oyuncu ile evli olan ile benzerliği çok konuşulmuştu. Siz bir de Burak Özçivit'in babası ile olan benzerliğini görün. 2019'un sonlarına damga vuran magazin olaylarından biri de 'ın fotoğraflarıyla. Karan en çok babasına benzetilmiş ve çok karizmatik bir bebek olduğu söylenmişti. Beğeni rekorları kıran fotoğraflar günlerce konuşulmuştu. Burak Özçivit'in ailesini merak eden hayranları babası Bülent Özçivit ile Burak Özçivit'in birlikte çekilen fotoğraflarını görünce ağızları açık kaldı: İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 30.01.2020 07:42 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 07:57

8. bölüm ile izleyicisiyle buluştu. 'nin dev yapımı heyecanlı anlara sahne oldu. Başarılı ile dikkat çeken Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu dizide hayat verdiği Osman Bey ile gönülleri fethetti. Sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden olan Burak Özçivit'in özel hayatı da oldukça merak ediliyor. Kendi gibi oyuncu ile evli olan ile benzerliği çok konuşulmuştu. Siz bir de Burak Özçivit'in babası ile olan benzerliğini görün. 2019'un sonlarına damga vuran magazin olaylarından biri de 'ın fotoğraflarıyla. Karan en çok babasına benzetilmiş ve çok karizmatik bir bebek olduğu söylenmişti. Beğeni rekorları kıran fotoğraflar günlerce konuşulmuştu. Burak Özçivit'in ailesini merak eden hayranları babası Bülent Özçivit ile Burak Özçivit'in birlikte çekilen fotoğraflarını görünce ağızları açık kaldı: İşte ve sizin için derlediğimiz ...

PINAR ALTUĞ

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