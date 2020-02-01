Eltiler herkese el havlusu dağıttı

Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrolde oynadığı, senaryosunu Gupse Özay'ın yazdığı yönetmenliğini Onur Bilgetay'ın üstlendiği 'Eltilerin Savaşı' filminin galası Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirildi.Galaya filmin oyuncu kadrosunun yanı sıra iş ve sanat dünyasından birçok isim katıldı. Barış Arduç, Demet Akbağ, Ezgi Mola, Hasibe Eren, İbrahim Büyükak, İrem Sak, Öykü Karayel- Can Bonomo ve Danilo Zanna galaya katılan isimler arasındaydı. Galada tüm oyuncularla birlikte seyircileri selamlamak üzere sahneye çıkan Gupse Özay, "Böyle bir filmde bu kadar harika bir oyuncu kadrosu ile olmaktan ve inanılmaz güzel bir set yaşamaktan çok mutluyum. Yönetmenimiz Onur Bilgetay'a ve tüm oyuncularımıza teşekkür ederim. Eski Yeşilçam filmlerinin tadını alacağınızı düşündüğümüz sıcak bir aile komedisi yaptığımıza inanıyoruz. Özellikle kadın hikayelerinin başrolde olduğu bir senaryoda bu kadar erkekle çalışmak üstelik de bir komedi filmi yapmmak gerçekten gurur verici. Umarız bol bol gülersiniz" dedi. Konuklara 'canım eltim' yazılı havluların hediye edildi.

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