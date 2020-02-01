Şehit aileleri ve gaziler için özel gösterim

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'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmi için Ankara'da özel bir gösterim yapıldı. ANKAmall'daki etkinlikte 15 Temmuz şehit aileleri ve gazileri de vardı. Organizasyona, filmin başrol oyuncuları Emre Kıvılcım, Levent Özdilek, Tolga Akkaya ile 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik de katıldı. Mehmet Bozdağ'ın yapımcısı olduğu filmde rol alan Levent Özdilek, "Bu topraklar uğruna yüzyıllardır çok şehit verildi. En son 15 Temmuz'da bunu yaşadık. Bu filmi tarihimize değer verdiğimiz için yaptık" diye konuştu.