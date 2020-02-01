Ünlüler müzede para bastı

BUGÜN NELER OLDU

HAKAN Ural, Seda Akgül, Wilma Elles ve Özlem Yıldız, önceki gece Bursa'daki Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdi. Bursa'nın fethiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş hikayesinin anlatıldığı müzeyi gezen isimlere Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da eşlik etti. 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezen sanatçılar, gördükleri manzaradan etkilendi. Müzenin hediyelik eşya bölümüne geçen sanatçılar, hatıra sikke basma setine oturarak Osmanlı'nın ilk akçesinden bastı. Oyuncu Wilma Elles, zaman makinesine sahip olmanın kendisini mutlu edebileceğini söyledi.