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eşi 'yi gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı!

Türk sinemasının emektar oyuncularından, '' ödüllü 'in (Kurteli) (88), kanser tedavisi gördüğü hastanede, dün hayatını kaybeden eşi (82), ’in Erdek ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

DHA Günaydın
Giriş Tarihi: 4.2.2020 17:48 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 17:48 ABONE OL
Ahmet Mekin eşi Kumral Şükran Kurteli'yi gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı!

Türk sinemasının efsane jönlerinden Ahmet Mekin'in 63 yıllık eşi Kumral Şükran Kurteli, 2,5 aydır tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde onkoloji bölümünde, dün hayatını kaybetti.

Kumral Şükran Kurteli'nin cenazesi uçakla Balıkesir'in Erdek ilçesine getirildi. Kumral Şükran Kurteli'nin cezane namazı ikindi namazının ardından Erdek Ocaklar Camiinde kılındı.

Cenazeye eşi Ahmet Mekin, kızları Zeynep Güven ile Kezban Berna Şimşek, torunu Mekin Sezer Şimşek, Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, STK temsilcileri ile çok sayıda seveni katıldı. Kumral Şükran Kurteli, kılınan cenaze namazının ardından Erdek Ocaklar Mezarlığı'na defnedildi.



AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI
Ahmet Mekin, cenaze namazı boyunca ayakta durmakta güçlük çekti. Namazın ardından eşinin tabutunu omuzlayan Mekin, gözyaşlarına hakim olamadı. Kızının otomobiline binerek cenaze aracını takip eden Ahmet Mekin, aracın içerisinde de gözyaşı döktü.


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Ahmet Mekin eşi Kumral Şükran Kurteli'yi gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı!
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