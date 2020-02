Damat kınayı bastı

9 Şubat'ta Kenan Koçak ile nikah masasına oturacak olan şarkıcı Merve Özbey, Kozyatağı Hilton'da kına gecesi düzenledi. Evliliğe ilk adımı atan Özbey'i gecede Demet Akalın, Özlem Yıldız, İrem Derici, Ece Seçkin ve Emel Yıldırım da yalnız bırakmadı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özbey, "Bugün hayatımın en heyecanlı günü, tir tir titriyorum. Her şeyi her iki tarafın istediği gibi örf ve adetlerimize uygun yaptık. Çok ağladım ama güzel bir gece oldu" dedi. Özbey'in nişanlısı Kenan Koçak da otelin 17'nci katındaki Mon Amour'da bekarlığa veda partisi yaptı. Partiye Polat Yağcı, Aşkım Kapışmak, Erdem Kınay, Deha ve Ferman Toprak da katıldı. Renkli anların yaşandığı gecenin sonunda damat, erkek arkadaşlarıyla kınayı bastı.KINANIN davetlilerinden İrem Derici, yakın arkadaşı Merve Özbey için "O benim ahiretlik dostum, bendeki yeri başka" dedi. Derici, "Yeni bir aşk var mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Beni biliyorsunuz bir kere evet, sonra bay bay dedik. Şu an gönlüm bomboş, aşık olsam da böyle evlensem."

