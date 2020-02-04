Hande Subaşı ile Alican Ulusoy evleniyor! Hande Subaşı ile Alican Ulusoy’un düğün tarihi belli oldu!

Çapkınlar Ligi'nin bir dönemki as oyuncularından olan iş insanı Alican Ulusoy, jübile yapıyor! Evet, yanlış okumadınız... Bir dönemin hızlılarından olan Alican Ulusoy, kendisine 'güzel adam' diye hitap eden oyuncu sevgilisi Hande Subaşı ile nikah masasına oturuyor.

EVLENİYORLAR

Geçen yıl Ulusoy'un ablası Merva Bilginer'in 19 Mayıs'taki doğum günü partisinde tanışıp flört etmeye başlayan aşıklar, ilişkilerinin birinci yılı dolmadan evlilik yolunda ilk adımı atmaya karar vermişler. Büyük gün ise 4 Nisan...