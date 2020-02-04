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ile evleniyor! Hande Subaşı ile Alican Ulusoy’un düğün tarihi belli oldu!

Oyuncu , bir dönemin hızlı playboylarından iş adamı ’u dize getirmeyi başardı! İlişkileri bir yılı doldurmadan kararı alan çift, 4 Nisan’da yüzük takacak. Çapkınlar ligine veda etmeye hazırlanan Ulusoy ile Subaşı’nın nikahı ise, 22 Eylül’de Londra’daki Türk Konsolosluğu’nda gerçekleşecek. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, Hande Subaşı ve Alican Ulusoy’u kaleme aldı. İşte o yazı…

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT Günaydın
Giriş Tarihi: 4.2.2020 08:51 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 08:55 ABONE OL
Hande Subaşı ile Alican Ulusoy evleniyor! Hande Subaşı ile Alican Ulusoy’un düğün tarihi belli oldu!

Çapkınlar Ligi'nin bir dönemki as oyuncularından olan iş insanı , jübile yapıyor! Evet, yanlış okumadınız... Bir dönemin hızlılarından olan Alican Ulusoy, kendisine 'güzel adam' diye hitap eden oyuncu sevgilisi ile nikah masasına oturuyor.

EVLENİYORLAR

Geçen yıl Ulusoy'un ablası Merva Bilginer'in 19 Mayıs'taki doğum günü partisinde tanışıp flört etmeye başlayan aşıklar, ilişkilerinin birinci yılı dolmadan yolunda ilk adımı atmaya karar vermişler. Büyük gün ise 4 Nisan...

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Hande Subaşı ile Alican Ulusoy evleniyor! Hande Subaşı ile Alican Ulusoy’un düğün tarihi belli oldu!
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