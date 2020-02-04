Mazhar Alanson sevilen şarkılarıyla turneye çıkacak

Kerki Solfej'in düzenlediği "Best Of Mazhar Alanson" başlıklı konserle turne yapacak olan sanatçı, aralarında "Ah Bu Ben", "Sarı Laleler", "Psikopat", "Ali Desidero" ve "Ele Güne Karşı"nın bulunduğu klasikleşen parçaları ile son albümü "Yazan Aşık"ta yer alan şarkılarından oluşan özel repertuvarı müzikseverlerin beğenisine sunacak. Program kapsamında ilk konserini İstanbul'da 8 Şubat'ta TİM Show Center'da gerçekleştirecek olan Alanson, 21 Şubat'ta İzmir Suat Taşer Tiyatrosu'nda, 28 Şubat'ta Ankara Congresium'da, 29 Şubat'ta Bursa Merinos Kültür Merkezi'nde, 13 Mart'ta ise Mersin Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verecek.

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