Gökçe Özyol’u kara kaplı defter yaktı! 1 yıl 7 ay hapis cezası…
Mahkeme, alkollü araç kullanırken yakalanan Gökçe Özyol’a 500 TL adli para cezası verecekti. Ancak Gökçe Özyol’un geçmişte de eşini darp ettiği ortaya çıktı. Mahkeme, bunun üzerine Gökçe Özyol’un eski cezasını da çekmesine karar verdi
Giriş Tarihi: 5.2.2020 07:59Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 08:01ABONE OL
2013'TE YARGILANDI Gökçe Özyol, 2013'te eski eşi Gökçe Aytaç Özyol'u darp edince yargılanmıştı. Oyuncu o dönem 1 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak ilk suçu olduğu için cezası 5 yıl boyunca denetim altında tutulmaya çevrilmişti.