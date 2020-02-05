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’u kara kaplı defter yaktı! 1 yıl 7 ay hapis cezası…

Mahkeme, alkollü araç kullanırken yakalanan ’a 500 TL adli para cezası verecekti. Ancak Gökçe Özyol’un geçmişte de eşini darp ettiği ortaya çıktı. Mahkeme, bunun üzerine Gökçe Özyol’un eski cezasını da çekmesine karar verdi

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 5.2.2020 07:59 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 08:01 ABONE OL
Gökçe Özyol’u kara kaplı defter yaktı! 1 yıl 7 ay hapis cezası…

2013'TE YARGILANDI
, 2013'te eski eşi Gökçe Aytaç Özyol'u darp edince yargılanmıştı. Oyuncu o dönem 1 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak ilk suçu olduğu için cezası 5 yıl boyunca denetim altında tutulmaya çevrilmişti.

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Gökçe Özyol’u kara kaplı defter yaktı! 1 yıl 7 ay hapis cezası…
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