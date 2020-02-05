Gökçe Özyol’u kara kaplı defter yaktı! 1 yıl 7 ay hapis cezası…

2013'TE YARGILANDI

Gökçe Özyol, 2013'te eski eşi Gökçe Aytaç Özyol'u darp edince yargılanmıştı. Oyuncu o dönem 1 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak ilk suçu olduğu için cezası 5 yıl boyunca denetim altında tutulmaya çevrilmişti.