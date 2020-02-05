Karan haberleri Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'i üzüyor

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman yayınladığı ilk günden beri herkesin büyük beğenisini toplamayı başarıyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın oyuncusu Burak Özçivit, hem kendisini hem de eşi Fahriye Evcen'i üzen olayı açıkladı.
Giriş Tarihi: 5.2.2020 19:12Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 19:13ABONE OL
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit geçtiğimiz gün Vadİstanbul'da objektiflere yansıdı. Alışveriş turuna çıkan yakışıklı oyuncu hem kendisini hem de eşi Fahriye Evcen'i üzen olayı açıkladı.