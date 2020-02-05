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Karan haberleri ve 'i üzüyor

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman yayınladığı ilk günden beri herkesin büyük beğenisini toplamayı başarıyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın oyuncusu , hem kendisini hem de eşi 'i üzen olayı açıkladı.

Giriş Tarihi: 5.2.2020 19:12 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 19:13 ABONE OL
Karan haberleri Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'i üzüyor

Kuruluş Osman'ın yıldızı geçtiğimiz gün Vadİstanbul'da objektiflere yansıdı. Alışveriş turuna çıkan yakışıklı oyuncu hem kendisini hem de eşi 'i üzen olayı açıkladı.

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Karan haberleri Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'i üzüyor
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