Şarkıcı Gülay iki kez kanseri yendi! Sahnelere döndü…

Uzun süredir mücadele ettiği rahim ve böbrek kanserini yenen Gülay, aylar sonra hayranlarıyla buluştu. Geçtiğimiz yıllarda rahim ve böbrek kanserine yakalanan şarkıcı Gülay, tedavisinin ardından sahnelere döndü. İki kez kanseri yenen sanatçı, önceki gün 'Hoş Sada' konserleri serisi kapsamında Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahne'de performans sergiledi. Üç bölümden oluşan konserin çatısını, sanatçının yıllar önce sözlerini yazdığı ve hafızalardan silinmeyen 'İstanbul Kanatlarımın Altında' filminin müziği oluşturdu. Şarkıcı, 'Kanatlarımın Altında' adı altında tasarlanan konserinde; pop, halk müziği ve arabesk parçalar seslendirdi.

'MÜZİK SUYUM, ÇATIM, RÜZGARIM, GÜCÜM OLDU'

Gülay bu konserin kendisi için önemini şu sözlerle dile getirdi: "Müzik bir yaşam biçimi. Benim yaşamımın da her zaman suyu, rüzgarı, köprüsü, çatısı, gücü oldu. 25 yıldır yaşamımı, müzikseverlerin yaşamı ile buluşturuyorum.