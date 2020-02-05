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Şarkıcı iki kez ! Sahnelere döndü…

Uzun süredir mücadele ettiği rahim ve böbrek kanserini yenen , aylar sonra hayranlarıyla buluştu. Önceki gün Zorlu’da konser veren Gülay, “Hayat avcısıyla, tatlısıyla sürüyor. Yaşama pamuk ipliğiyle bağlı olduğumuz anlar vardı. Ama bu süreçte ne mutlu ki yanımda ve sevenlerim vardı” dedi. Gülay ‘Tüm müzik tutkunları ve sevenlerimle şarkı söylemek beni daha da umutlandırdı.’ dedi

Giriş Tarihi: 5.2.2020 12:03 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 12:22 ABONE OL
Şarkıcı Gülay iki kez kanseri yendi! Sahnelere döndü…

Uzun süredir mücadele ettiği rahim ve böbrek kanserini yenen , aylar sonra hayranlarıyla buluştu. Geçtiğimiz yıllarda rahim ve böbrek kanserine yakalanan , tedavisinin ardından sahnelere döndü. İki kez kanseri yenen sanatçı, önceki gün 'Hoş Sada' konserleri serisi kapsamında Zorlu PSM Turkcell Platinum 'de performans sergiledi. Üç bölümden oluşan konserin çatısını, sanatçının yıllar önce sözlerini yazdığı ve hafızalardan silinmeyen 'İstanbul Kanatlarımın Altında' filminin müziği oluşturdu. Şarkıcı, 'Kanatlarımın Altında' adı altında tasarlanan konserinde; pop, halk müziği ve arabesk parçalar seslendirdi.

'MÜZİK SUYUM, ÇATIM, RÜZGARIM, GÜCÜM OLDU'

Gülay bu konserin kendisi için önemini şu sözlerle dile getirdi: " bir yaşam biçimi. Benim yaşamımın da her zaman suyu, rüzgarı, köprüsü, çatısı, gücü oldu. 25 yıldır yaşamımı, müzikseverlerin yaşamı ile buluşturuyorum.

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Şarkıcı Gülay iki kez kanseri yendi! Sahnelere döndü…
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