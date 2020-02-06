Hande Ataizi ile Dinç Aydoğdu evleniyor! Hande Ataizi ile Dinç Aydoğdu’nun düğünün detayları…

Hande Ataizi sevgilisi Dinç Aydoğdu ile evlilik hazırlıklarına başladı. Çift mayıs ayında Fransa, Marsilya'da nikah masasına oturacak. Ataizi düğünüyle ilgili detayları ilk kez açıkladı.

DÜĞÜNÜN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Hande Ataizi aradığı aşkı kendisinden 21 yaş küçük oyuncu Dinç Aydoğdu'da buldu. Çiftin birlikteliği hızla nikah masasına doğru ilerledi. Mayıs ayında gerçekleşecek muhteşem düğünün detayları ortaya çıktı. Çift Fransa'nın Marsilya şehrinde nikah masasına oturacak. Önce sade bir nikah kıyılacak ardından denize nazır bir mekânda yemekli davet verilecek. Kişi başı 250 euro (1700 TL) gibi bir rakam ödenecek. Düğünün kendisi küçük ancak maliyeti biraz büyük olacak.