Haberler > Günaydın Haberleri > Hande Ataizi ile Dinç Aydoğdu evleniyor! Hande Ataizi ile Dinç Aydoğdu’nun düğünün detayları…

ile ! Hande Ataizi ile Dinç Aydoğdu’nun düğünün detayları…

Güzel oyuncu aradığı aşkı kendisinden 21 yaş küçük oyuncu ’da buldu. Çiftin birlikteliği hızla nikah masasına doğru ilerledi. Mayıs ayında gerçekleşecek muhteşem düğünün detayları ortaya çıktı. Hande Ataizi, ‘Biz yurtdışında evlenmeye karar verdik. Bir yemek daveti vereceğiz imzalarımızı atacağız. Çok büyük bir şey olmayacak. Dinç ile birlikte karar verdik. Eğer o daha farklı bir şey isteseydi ben de kesinlikle saygı duyardım, biraz daha birbirimize yaklaşırdık. Yine gelinlik giyeceğim, çok büyük bir düğün olmayacak. Keramet gelinlikte değil veya düğünde değil. Ne kadar güzel hayal edip de şaşalı düğünler de olsa o iki kişinin hayat yolunda çok arkadaşça isteyerek devam etmesi önemli. İşte Hande Ataizi ile Dinç Aydoğdu’nun düğünün detayları…

Giriş Tarihi: 6.2.2020 15:54 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 15:55 ABONE OL
Hande Ataizi ile Dinç Aydoğdu evleniyor! Hande Ataizi ile Dinç Aydoğdu’nun düğünün detayları…

sevgilisi ile hazırlıklarına başladı. Çift mayıs ayında Fransa, Marsilya'da nikah masasına oturacak. Ataizi düğünüyle ilgili detayları ilk kez açıkladı.

DÜĞÜNÜN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Hande Ataizi aradığı aşkı kendisinden 21 yaş küçük oyuncu Dinç Aydoğdu'da buldu. Çiftin birlikteliği hızla nikah masasına doğru ilerledi. Mayıs ayında gerçekleşecek muhteşem düğünün detayları ortaya çıktı. Çift Fransa'nın Marsilya şehrinde nikah masasına oturacak. Önce sade bir nikah kıyılacak ardından denize nazır bir mekânda yemekli davet verilecek. Kişi başı 250 euro (1700 TL) gibi bir rakam ödenecek. Düğünün kendisi küçük ancak maliyeti biraz büyük olacak.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hande Ataizi ile Dinç Aydoğdu evleniyor! Hande Ataizi ile Dinç Aydoğdu’nun düğünün detayları…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN