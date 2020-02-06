Kraliçeydi hırsız oldu

BUGÜN NELER OLDU

Dilsiz filmiyle festivalden festivale koşan oyuncu Vildan Atasever, bu kez kısa filmle festival yolculuğu hedefliyor. Atasever bu kez, Adana'da 'Aynı Gecenin Laciverti' isimli sinema filminin çekimlerine başladı. Yakın zaman önce çekimleri Konya'da biten 'Malazgirt: 1071' filminde Bizans Kraliçesi'ni canlandıran güzel oyuncu bu filmde bir hırsızı canlandıracak. Önceki filmi Sirayet'le pek çok festivalden ödül alan Nuri Cihan Özdoğan'ın yönettiği filmde, Atasever'e Engin Yüksel, Burak Şafak, Mehmet Avcı, Eser Ağçalı eşlik ediyor.