Haberler > Günaydın Haberleri > Kraliçeydi hırsız oldu

Kraliçeydi hırsız oldu

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ Günaydın
Giriş Tarihi: 6.2.2020 ABONE OL
Kraliçeydi hırsız oldu
Dilsiz filmiyle festivalden festivale koşan oyuncu Vildan Atasever, bu kez kısa filmle festival yolculuğu hedefliyor. Atasever bu kez, Adana'da 'Aynı Gecenin Laciverti' isimli sinema filminin çekimlerine başladı. Yakın zaman önce çekimleri Konya'da biten 'Malazgirt: 1071' filminde Bizans Kraliçesi'ni canlandıran güzel oyuncu bu filmde bir hırsızı canlandıracak. Önceki filmi Sirayet'le pek çok festivalden ödül alan Nuri Cihan Özdoğan'ın yönettiği filmde, Atasever'e Engin Yüksel, Burak Şafak, Mehmet Avcı, Eser Ağçalı eşlik ediyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kraliçeydi hırsız oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN