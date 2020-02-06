Televizyonu özledim güzelse proje neden olmasın

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, önceki gün Reebok markasıyla yaptığı işbirliği kapsamında kameralar karşısına geçti. Bomontiada'da gerçekleşen tanıtım sonrası soruları yanıtlayan Ergüçlü, "Hakan' dizisinin üçüncü sezonu çekildi ama televizyonu da özledim, güzel bir proje olursa neden olmasın" dedi. Ergüçlü geçtiğimiz günlerde oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun müstehcen fotoğraflarının internete sızmasıyla ilgili de "Aslı'yı koruyacak şekilde haber yapan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Bu tip şiddetlerin olmaması için basının desteğine çok ihtiyacımız var" diye konuştu.