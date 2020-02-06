Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'dan o eleştirilere cevap!

Boşandığı eşi Berk Suyabatmaz ile yeni sevgilisi Berrak Tüzünataç'ın sosyal medyada fotoğrafını beğenen Burcu Esmersoy'dan açıklama geldi.

'AYRILSAK DA ARKADAŞIZ'

Hürriyet'in haberine göre; Sunucu Burcu Esmersoy ile iş insanı Berk Suyabatmaz 2018 yılında New York Türk Başkonsolosluğu'nda nikah masasına oturmuştu. Çift 1 yıllık birlikteliğin ardından anlaşmalı olarak boşanmıştı. İkilinin biten evliliğiyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. İddiaların asılsız olduğunu söyleyen Esmersoy ve Suyabatmaz 'ayrılsak da arkadaşız' açıklamasını yapmıştı. Burcu Esmersoy'dan boşandıktan sonra gönlünü oyuncu Berrak Tüzünataç'a kaptıran Berk Suyabatmaz sevilisiyle Fransa'ya kış tatiline gitti.