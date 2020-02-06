Haberler > Günaydın Haberleri > Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'dan o eleştirilere cevap!

Ünlü sunucu 'dan o eleştirilere cevap!

Boşandığı eşi ile yeni sevgilisi ’ın sosyal medyada fotoğrafını beğenen ’dan açıklama geldi. Eleştiriler karşısında sessizliğini bozan Burcu Esmersoy, yaptığı açıklamada, ‘Ben takip ettiğim herkesi beğeniyorum. Onları da takip ediyorum. Güzel de bir çift olmuşlar, böyle bir fotoğrafı görüp de beğenmeden devam etmek olmazdı. Bana yakışanı yaptığımı düşünüyorum açıkçası.’ şeklinde konuştu. İşte Burcu Esmersoy’un o cevabı…

Giriş Tarihi: 6.2.2020 11:39 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 11:42 ABONE OL
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'dan o eleştirilere cevap!

Boşandığı eşi ile yeni sevgilisi 'ın sosyal medyada fotoğrafını beğenen 'dan açıklama geldi.

'AYRILSAK DA ARKADAŞIZ'

Hürriyet'in haberine göre; Sunucu Burcu Esmersoy ile iş insanı Berk Suyabatmaz 2018 yılında New York Türk Başkonsolosluğu'nda nikah masasına oturmuştu. Çift 1 yıllık birlikteliğin ardından anlaşmalı olarak boşanmıştı. İkilinin biten evliliğiyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. İddiaların asılsız olduğunu söyleyen Esmersoy ve Suyabatmaz 'ayrılsak da arkadaşız' açıklamasını yapmıştı. Burcu Esmersoy'dan boşandıktan sonra gönlünü oyuncu Berrak Tüzünataç'a kaptıran Berk Suyabatmaz sevilisiyle Fransa'ya kış tatiline gitti.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'dan o eleştirilere cevap!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN