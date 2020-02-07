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'Berk'in düğünü olsa giderim' demişti! : Mustafa düğününe çağırırsa...

Her yaptığı olay olan şarkıcı özel hayatı ile de hep gündemde. Son olarak Emre Irmak ile gözlerden uzak aşk yaşayan Gülben Ergen katıldığı magazin programında hayatıyla ilgili merak edilenleri anlattı. Eski eşi ile ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Gülben Ergen herkesi şaşırttı. Ergen ‘Mustafa ile birbirimizi aleni bir şekilde takip ediyoruz. Birbirimizi eleştirdiğimiz şeyler de oluyor. O bu hafta sonu yok, Paris'te gösterisi var. Beni aradı ve 'bu hafta idare et' dedi. Başka zamanlar da oluyor onu idare ettiğim... Onun daha olmadı o ayrı mevzu.’ 'un eski eşimin düğününe giderim sözleri Gülben Ergene de soruldu. Bu soru üzerine Gülben Ergen bakın ne dedi…

Giriş Tarihi: 7.2.2020 17:24 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 17:27 ABONE OL
Burcu Esmersoy 'Berk'in düğünü olsa giderim' demişti! Gülben Ergen: Mustafa düğününe çağırırsa...

uzun bir aradan sonra 2. Sayfa programına konuk oldu. Gülben Ergen, merak edilenleri canlı yayında anlattı... 'un ardından Gülben Ergen de 'eski eşimin düğününe giderim' dedi... Hayatın yükünü taşırken, kendi ayakları üstünde duran, sadece kendi yaşamından sorumlu olan her kadını yükü çok ağır bence...

'İSYAN ERMİYORUM'

- Umarım bir ömür boyu böyle olma ama üzerimde yaşanmışlıkların verdiği yüklere rağmen böyle dimdik durabilmek... İnsanın aklı acımayabilir ama yüreği acıyor. Hala ağlıyorsunuz, isyan sıfır ama... 'Bu benim başıma neden geldi' durumu asla yok.

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Burcu Esmersoy 'Berk'in düğünü olsa giderim' demişti! Gülben Ergen: Mustafa düğününe çağırırsa...
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