Burcu Esmersoy 'Berk'in düğünü olsa giderim' demişti! Gülben Ergen: Mustafa düğününe çağırırsa...

Gülben Ergen uzun bir aradan sonra 2. Sayfa programına konuk oldu. Gülben Ergen, merak edilenleri canlı yayında anlattı... Burcu Esmersoy'un ardından Gülben Ergen de 'eski eşimin düğününe giderim' dedi... Hayatın yükünü taşırken, kendi ayakları üstünde duran, sadece kendi yaşamından sorumlu olan her kadını yükü çok ağır bence...

'İSYAN ERMİYORUM'

- Umarım bir ömür boyu böyle olma ama üzerimde yaşanmışlıkların verdiği yüklere rağmen böyle dimdik durabilmek... İnsanın aklı acımayabilir ama yüreği acıyor. Hala ağlıyorsunuz, isyan sıfır ama... 'Bu benim başıma neden geldi' durumu asla yok.